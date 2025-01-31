Сергей Собянин открыл ледовый дворец Татьяны Навки в Москве.

«В Нижних Мневниках развивается один из крупнейших спортивных кластеров Москвы и страны. В него войдут Академия хоккея Александра Овечкина, готовится база для работы нашей футбольной сборной, международный центр керлинга, бильярда, многофункциональный спортивный центр.

И сегодня мы здесь вводим один из крупнейших спортивных объектов — ледовый дворец. Это проект, совместный с Татьяной Навкой . И, помимо такой серьезной спортивной инфраструктуры, здесь впервые создаем ледовый театр, который, я надеюсь, будет очень популярен у москвичей и гостей столицы», – сказал Собянин .

«Я очень верю, что это будет одно из любимых мест зрителей, любителей фигурного катания, гостей столицы. И все будут стремиться сюда приезжать — не только спортсмены тренироваться, но и зрители, посмотреть на наши спектакли, на наше подрастающее молодое поколение, наших деток, которые также будут выступать в наших спектаклях. Ну и защищать честь страны на мировых площадках», – отметила Навка.

Дворец площадью 20,6 тысячи квадратных метров открыт в Мневниковской пойме. Одной из главных архитектурных особенностей сооружения стал навес в форме острия конька. На него в технике перфорации нанесли силуэт фигуристки и узоры, повторяющие полосы от коньков на льду.

В составе спорткомплекса будет работать основная ледовая арена размером 60 на 26 метров на 2025 зрительских мест. Для показа шоу борта основной ледовой арены разбирают и выкатывают блитчеры (телескопические трибуны).

Кроме того, есть тренировочная ледовая арена размером 60 на 30 метров без зрительских мест, бросковый зал для хоккеистов и универсальный спортзал для баскетбола, волейбола и мини-футбола. Также будут работать залы для падел-тенниса и единоборств (бокса), два хореографических, тренажерный и зал релаксации.