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Ледовый дворец Татьяны Навки откроется в Москве в 2025 году

Ледовый дворец Татьяны Навки откроется в 2025 году.

«Навка-Арена» описывается как «первый в России ледовый шоу-театр, академия фигурного катания». В центре будут проходить занятие по более чем 20 видам спорта.

С 11 по 13 апреля на новой арене пройдет юбилейное шоу Татьяны Навки.

Общая площадь комплекса, построенного на Мневниковской пойме (Москва), составит 20 тысяч квадратных метров, зал вместит 2 тысячи человек.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: соцсети «Навка-арены»
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