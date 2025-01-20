Джейсон Браун не выступит на чемпионате США

Джейсон Браун сообщил, что пропустит чемпионат США по фигурному катанию.

«После тщательного обдумывания и обсуждений с моей командой я принял непростое решение – отказаться от участия в чемпионате США, который пройдет на этой неделе.

Я столкнулся с рядом проблем, связанных со сменой оборудования, и оказался не в состоянии тренироваться и выступать на том уровне, который от себя требую. Работаю с командой, чтобы решить эту проблему и вернуться к соревнованиям в ближайшее время.

Желаю всем спортсменам удачи на этой неделе. Болельщиков ждут невероятные выступления! Благодарен за вашу поддержку сейчас и всегда», – написал фигурист в соцсети.