Джейсон Браун не выступит на чемпионате США
Джейсон Браун сообщил, что пропустит чемпионат США по фигурному катанию.
«После тщательного обдумывания и обсуждений с моей командой я принял непростое решение – отказаться от участия в чемпионате США, который пройдет на этой неделе.
Я столкнулся с рядом проблем, связанных со сменой оборудования, и оказался не в состоянии тренироваться и выступать на том уровне, который от себя требую. Работаю с командой, чтобы решить эту проблему и вернуться к соревнованиям в ближайшее время.
Желаю всем спортсменам удачи на этой неделе. Болельщиков ждут невероятные выступления! Благодарен за вашу поддержку сейчас и всегда», – написал фигурист в соцсети.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: инстаграм Брауна
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