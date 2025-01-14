Первенство Москвы. Стрельцова, Заикина, Парсегова, Сарновская, Солнцева, Литвинчева, Докукина покажут короткие программы
Стрельцова, Заикина, Парсегова выступят на первенстве Москвы по фигурному катанию.
Первенство Москвы младшего возраста
Девочки, старшая группа
Короткая программа
Начало – 12.15 по московскому времени. Прямая трансляция – здесь.
Первая разминка
2. Валерия Литвинчева
3. Мария Казьмина
Вторая разминка
8. Екатерина Корчажникова
9. Екатерина Стоцкая
Третья разминка
13. Ника Маскайкина
15. Алиса Чистякова
16. Арина Парсегова
17. Полина Мартыненко
18. Анна Докукина
Пятая разминка
30. Полина Солнцева
Шестая разминка
33. Алиса Заикина
36. Майя Сарафанова
Седьмая разминка
40. Виктория Стрельцова
Восьмая разминка
45. Марина Сарычева
48. София Сарновская
Полный список участниц здесь.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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