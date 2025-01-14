Губерниев о беременности Трусовой: «Саша сама прекрасна, и ребеночек у нее будет прекрасный»

Дмитрий Губерниев высказался о беременности Александры Трусовой.

«Это самое прекрасное, что может быть в мире. Саша сама прекрасна, и ребеночек у нее будет прекрасный.

Желаю замечательной молодой паре многое лета и познать великолепное чувство отцовства и материнства», – сказал комментатор.