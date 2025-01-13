Рудковская о новости про беременность Трусовой: «Бестактно спрашивать о таких вещах. Если кто-то и в положении, то найдет способ об этом сообщить»
Сегодня в СМИ появилась информация, что серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова ждет ребенка. Ранее она отказалась от прыжков в нескольких ледовых шоу, а также не выступила в шоу Евгения Плющенко в Баку.
«Я – не гинеколог, если что! По первому своему высшему образованию я дерматолог. Лечебный факультет АГМУ. Было бы смешно, если бы не было так грустно.
Помню, как мне периодически приписывали беременности и начинали обзвоны моим знакомым, а те, в свою очередь, с ужасом начинали написывать мне с вопросом, правда это или нет?
Особо было неприятно, когда СМИ этих «бедных» знакомых просили меня поздравить с этим событием, а те не понимали, что им делать в такой ситуации. Все это вызывало дикое раздражение, потому что выглядело абсолютно тупо.
В целом я считаю, что о таких вещах бестактно спрашивать кого-либо. Если кто-то и в положении, то он точно найдет способ об этом сообщить и без помощи наших сердобольных сплетников – СМИ.
А сейчас это выглядит из серии «Без меня меня женили». Ну если уж у вас, как вы считаете, точная инфо, то сообщите источник с именем и фамилией. По крайней мере будут звонить и доставать его, а не нас всех. Спасибо», – написала совладелица академии «Ангелы Плющенко».
Яна Рудковская – на вопрос о беременности Трусовой: «Не могу подтвердить, я не гинеколог Саши. Сплетнями не занимаюсь»
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