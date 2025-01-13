Яна Рудковская – на вопрос о беременности Трусовой: «Не могу подтвердить, я не гинеколог Саши. Сплетнями не занимаюсь»

Рудковская заявила, что не может подтвердить новость о беременности Трусовой.

– В СМИ появилась информация, что Саша Трусова ждет ребенка. И именно с этим было связано отсутствие прыжков во время ее выступлений на шоу «Золушка» и «Спящая красавица». Это действительно так?

– Не занимаюсь сплетнями. Я не гинеколог Саши и не Саша Трусова. Такие вещи нужно непосредственно спрашивать у Саши. Поэтому не могу подтвердить информацию о беременности Трусовой. Не в курсе таких личных вещей.

– С чем тогда было связано отсутствие прыжков у Трусовой на шоу?

– Формулировка от Саши – рекомендация врачей. Я, как и мой супруг, не вмешиваюсь в рекомендации врачей, чтобы потом не быть крайней. Мы всегда следуем рекомендациям врачей.

Если они сказали «не прыгать», то мы не задаем вопросы «почему» и «зачем». Мы максимально идем навстречу спортсменам в наших шоу. Если мой муж [Евгений Плющенко] не может прыгать, то шоу не проводим. Он не может позволить себе не прыгать, если шоу с его участием.

Саше мы разрешили. Она была одной из главных героинь, мы вышли с ней в рекламе. Если человек обратился к нам с просьбой о том, чтобы не прыгать по рекомендации врачей, а не потому что она ленится, то зачем я буду выяснять, по какой это причине?

Еще раз повторю: я сплетнями не занимаюсь. Если есть какие-то радостные события у людей, то они сами об этом сообщат.

Я уже сколько слышала: и Косторная беременная, и Загитова беременная, и еще кто-то. А потом оказывалось, что это просто фикция. Не стала бы бежать впереди планеты и писать непроверенную информацию, – сказала продюсер, совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская.

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