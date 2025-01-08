Ника Эгадзе: «Хотел для показательного номера что-то веселое и яркое. Глейхенгауз подумал и предложил идею с Дэдпулом»

Ника Эгадзе рассказал, как появилась идея катать шоу-номер в образе Дэдпула.

«Я сразу хотел для показательного номера что-то веселое и яркое – и сказал об этом Даниилу Глейхенгаузу. Он подумал и предложил идею с Дэдпулом. Дело было летом, и танец из фильма вирусился по всем соцсетям. Мы посмотрели кино и начали ставить программу – вместе с Этери Георгиевной (Тутберидзе).

Костюм шили, как и всегда, у Ольги Рябенко – только маску купили в интернете. Правда, она оказалась неудачной: в ней невозможно нормально дышать, и поэтому приходится в самом начале номера ее снимать – а так теряется цельность образа. Так что к чемпионату Европы я хочу найти маску, в которой смогу прокатать всю программу», – сказал грузинский фигурист.

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