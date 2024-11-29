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Глейхенгауз о том, почему Тутберидзе нет на Гран-при России: «Она на тренировках и на международных соревнованиях с Эгадзе»

Даниил Глейхенгауз рассказал, почему Тутберидзе не приезжает на Гран-при.

Хореограф и тренер группы Этери Тутберидзе стал гостем шоу «Каток» на ютуб-канале «ДоброFON».

Роман Нагучев: Я посмотрел все 5 этапов Гран-при и не увидел там Этери Тутберидзе. Где она?

Глейхенгауз: На катке на тренировках и на международных соревнованиях с Никой Эгадзе.

Алексей Ягудин: Если она везде будет ездить, тогда кто тренировать будет?

Глейхенгауз: Она будет на чемпионате России.

Тутберидзе опять игнорирует Гран-при России, хотя все ее лидеры там. А что для Этери важнее?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ДоброFON
logoДаниил Глейхенгауз
logoсборная России
logoАлексей Ягудин
logoРоман Нагучев
logoЭтери Тутберидзе
Ника Эгадзе
сборная Грузии
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