Метелкина о номере в стиле Mortal Kombat: «Давно предлагала его сделать. В детстве постоянно играла на приставке, мне ужасно нравилось лупить по всем кнопкам»

Фигуристы Метелкина и Берулава рассказали о шоу-номере на тему Mortal Kombat.

«Я давно предлагала сделать этот номер. Мне казалось, что может получиться прикольно, но меня все отговаривали – вроде как это не зайдет публике, потому что зрители в возрасте не поймут нашу задумку.

Я из того поколения, которое фанатело от Mortal Kombat: в детстве постоянно играла на приставке. Не могу сказать, что у меня получалось супер, но мне ужасно нравилось лупить по всем кнопкам на джойстике. Это была очень популярная игра, а так как у меня старший брат, то сами понимаете – мы все время резались друг с другом», – сказала Анастасия Метелкина.

«Мне хотелось чего-то веселого и угарного, и когда Настя предложила эту идею, я сразу согласился. Конечно, я знаю эту игру, мне кажется в нее в детстве играли все», – отметил Лука Берулава.

«В номере Лука предлагает мне поиграть в компьютерную игру, а я сомневаюсь, потому что совсем не умею. Эти фразы мы взяли из КВН: там был номер про то, как парень обыгрывает свою девушку в Mortal Kombat, а она очень смешно на это реагирует. Озвучку сделали через нейросеть, в этом помог Ника Эгадзе, он взял всю техническую часть на себя.

Наш хореограф Сергей Плишкин переживал, что музыка в игре довольно однообразная, под нее сложно поставить программу. Но потом он придумал добавить классическую песню про любовь, чтобы агрессивная драка закончилась дружбой. Так что в конце я сражаю Луку воздушным поцелуем», – добавила Метелкина.

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