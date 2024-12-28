Анастасия Метелкина: «Берулава – темпераментный, перфекционист. Я максимально спокойная, стараюсь вообще никаких негативных эмоций не выдавать»

Анастасия Метелкина рассказала, что психолог помог ей настраиваться на турниры.

Метелкина выступает в парном катании с Лукой Берулавой за Грузию.

– В финале Гран-при у вас была медаль, но при этом вы выглядели расстроенной. Ошибка в прокате перевесила статус медали?

– Мы рады, что завоевали значимую медаль для Грузии. Огромная благодарность нашей федерации за поддержку! Нам помогают, создают условия для тренировок, и мы стараемся не подводить, показывать как можно более высокий уровень.

Но мы знаем, что можем больше. Я расстроилась из-за ошибки, потому что на тренировках все было хорошо, все прокаты были чистые. В последнее время ошибок в каскаде не было. Для меня это было в новинку.

А так, к этой медали мы шли с самого начала сезона. У всех практически одинаковый контент, и все прекрасно понимают: кто чище откатает, тот и будет выше. Работаем над всеми составляющими. <...> Чистые прокаты – это идет и от головы. Можно делать все на тренировках, но важно собраться психологически перед соревнованиями.

– Психолог есть?

– Был в прошлом году, профессор. Мне Ксения Столбова давала его контакты. Очень хороший специалист. Мог сделать так, чтобы не было тревожности перед стартом, умел настроить. Я работала с ним перед взрослым чемпионатом мира последний раз, но думаю, буду сотрудничать с психологом и дальше, потому что это очень важный момент для спортсмена.

– Кто более спокойный – вы или Лука?

– Лука темпераментный! Он перфекционист, все должно быть идеально на тренировке. Я максимально спокойная, стараюсь вообще никаких негативных эмоций не выдавать. Бывают дни, когда все раздражает и бесит, но я достаточно взвешенно стараюсь реагировать.

– Комментарии в соцсетях читаете? Вот где источник тревожности.

– Я подписана на многие группы в соцсетях. Не могу сказать, что про нас много пишут. В тех группах, на которые я подписана, про парное катание пишут меньше, чем про одиночников. Поэтому даже если есть какой-то негатив, он идет в минимальном количестве и уже никак не цепляет просто потому, что там пишут неправду, – сказала фигуристка.