  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Анастасия Метелкина: «Берулава – темпераментный, перфекционист. Я максимально спокойная, стараюсь вообще никаких негативных эмоций не выдавать»
0

Анастасия Метелкина: «Берулава – темпераментный, перфекционист. Я максимально спокойная, стараюсь вообще никаких негативных эмоций не выдавать»

Анастасия Метелкина рассказала, что психолог помог ей настраиваться на турниры.

Метелкина выступает в парном катании с Лукой Берулавой за Грузию.

– В финале Гран-при у вас была медаль, но при этом вы выглядели расстроенной. Ошибка в прокате перевесила статус медали?

– Мы рады, что завоевали значимую медаль для Грузии. Огромная благодарность нашей федерации за поддержку! Нам помогают, создают условия для тренировок, и мы стараемся не подводить, показывать как можно более высокий уровень.

Но мы знаем, что можем больше. Я расстроилась из-за ошибки, потому что на тренировках все было хорошо, все прокаты были чистые. В последнее время ошибок в каскаде не было. Для меня это было в новинку.

А так, к этой медали мы шли с самого начала сезона. У всех практически одинаковый контент, и все прекрасно понимают: кто чище откатает, тот и будет выше. Работаем над всеми составляющими. <...> Чистые прокаты – это идет и от головы. Можно делать все на тренировках, но важно собраться психологически перед соревнованиями.

– Психолог есть?

– Был в прошлом году, профессор. Мне Ксения Столбова давала его контакты. Очень хороший специалист. Мог сделать так, чтобы не было тревожности перед стартом, умел настроить. Я работала с ним перед взрослым чемпионатом мира последний раз, но думаю, буду сотрудничать с психологом и дальше, потому что это очень важный момент для спортсмена.

– Кто более спокойный – вы или Лука?

– Лука темпераментный! Он перфекционист, все должно быть идеально на тренировке. Я максимально спокойная, стараюсь вообще никаких негативных эмоций не выдавать. Бывают дни, когда все раздражает и бесит, но я достаточно взвешенно стараюсь реагировать.

– Комментарии в соцсетях читаете? Вот где источник тревожности.

– Я подписана на многие группы в соцсетях. Не могу сказать, что про нас много пишут. В тех группах, на которые я подписана, про парное катание пишут меньше, чем про одиночников. Поэтому даже если есть какой-то негатив, он идет в минимальном количестве и уже никак не цепляет просто потому, что там пишут неправду, – сказала фигуристка.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
Лука Берулава
Анастасия Метелкина
пары
сборная Грузии
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Заявили, что отменяют и запрещают наше выступление с Ильиных». Сергей Полунин о том, почему собирается уехать из России
121сегодня, 12:47
Логинова об участии Валиевой в шоу: «Неоднократно давали ей свои заключения. Изучаем сайты, выясняем, что за статус у мероприятия, на какие деньги оно проводится»
33сегодня, 10:25
Хавронина о дуэте с Нарижным: «Когда катаюсь, не думаю о том, что это мой парень. Но что-то легче делать, больше раскрепощения, отсутствует неловкость»
10сегодня, 08:08
Ирина Хавронина: «Чок и Бейтс идеальные, но в них мало души. Они муж и жена, но между ними чувствуется мало химии»
69сегодня, 08:00
Нарижный о фразе Базина про «царя зверей»: «Глупость. Нужно понимать, что ты говоришь вообще, кому ты это говоришь. Ужасно»
31сегодня, 07:46
Девид Нарижный: «Часто заходишь в раздевалку и слышишь: «Какие у нас призовые, кто-нибудь знает?» Фигурное катание – это не про деньги»
29сегодня, 07:39
Дмитрий Козловский: «Нам повезло, что мы катаемся именно за Россию. Ни одна бы страна не выдержала подобного отстранения»
50вчера, 17:11
Тамара Москвина: «Сейчас, если честно, я плохая бабушка. Провожу с внуками не так много времени. Да и слово это не люблю, не нравится»
11вчера, 14:46
Тамара Москвина: «Диета у меня одна, называется – «меньше нужно есть». Меньше как по количеству, так и по калорийности того, что я выбираю»
4вчера, 14:39
Тамара Москвина: «У меня много друзей, в том числе иностранцев. Всегда считала, что главное – какой человек, а не на каком языке он говорит»
12вчера, 14:32
Ко всем новостям
Последние новости
Акатьева о возвращении: «Сомнений ни на секунду не было. Ни в один момент не думала, что могу вот так все бросить»
925 декабря, 07:58
Роднина об отказе Загитовой в гранте: «Нет смысла рассуждать, справедливо это или нет. Наверняка есть положения, где оговорены все особенности»
824 декабря, 09:23
Александр Тихонов о допуске фигуристов: «Соревноваться стоит даже на условиях урезанных составов. Если мы приедем полными в каждом виде программы, весь пьедестал будет за нами»
823 декабря, 13:49
Даниил Самсонов: «Точно подам заявку на «Русский вызов». По поводу прыжкового чемпионата пока не знаю точно – в этом году не очень хочется ехать»
223 декабря, 12:05
Вероника Яметова: «Не так чисто откатала программы, как хотелось, но я довольна. Это был мой первый опыт выступления на такой большой арене»
221 декабря, 12:38
Пресс-конференцию с призерами женских соревнований на чемпионате России отложили на полчаса из-за форс-мажора
1221 декабря, 12:24
Софья Чаплыгина: «За две недели до чемпионата России успела переболеть. Тяжело было восстанавливаться, если бы не болезнь, могла лучше откатать»
21 декабря, 10:40
Софья Чаплыгина: «Удивилась оценкам. Были ошибки, минус с каскада дал о себе знать. Поставлю себе четыре с минусом из пяти»
120 декабря, 15:23
«Не расстроились. Третье место – это очень круто». Хабибуллина и Княжук об итогах чемпионата России
220 декабря, 13:38
«Головная боль для руководителей – выбрать одного спортсмена, который не заболеет, справится с мандражом и отлично выступит». Ишмуратова о критериях ISU
420 декабря, 13:26
Рекомендуем