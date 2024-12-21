Рудковская о победе Дикиджи: «Я вообще редко ошибаюсь. Вот что значит иметь чуйку на чемпионов»

Яна Рудковская отреагировала на победу Владислава Дикиджи на чемпионате России.

«А я вообще редко ошибаюсь)

Неделю назад я предсказала не только допуск россиян до Олимпийских игр под нейтральным статусом, но и итоги чемпионата России по фигурному катанию.

Если хотите посмотреть на нового чемпиона России по фигурному катанию – Владислава Дикиджи – и его уникальные прыжки, то вы сможете увидеть его в наших шоу – «Золушка в королевстве фей» с 29 декабря по 4 января. И в «Спящей Красавице» 5-7 января.

Вот что значит иметь чуйку на чемпионов ✔️», – написала Рудковская.

«Мне казалось, шансов нет, все рухнуло». Чемпионская речь Влада Дикиджи – в его честь переименовали арену