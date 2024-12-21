Рудковская о победе Дикиджи: «Я вообще редко ошибаюсь. Вот что значит иметь чуйку на чемпионов»
Яна Рудковская отреагировала на победу Владислава Дикиджи на чемпионате России.
«А я вообще редко ошибаюсь)
Неделю назад я предсказала не только допуск россиян до Олимпийских игр под нейтральным статусом, но и итоги чемпионата России по фигурному катанию.
Если хотите посмотреть на нового чемпиона России по фигурному катанию – Владислава Дикиджи – и его уникальные прыжки, то вы сможете увидеть его в наших шоу – «Золушка в королевстве фей» с 29 декабря по 4 января. И в «Спящей Красавице» 5-7 января.
Вот что значит иметь чуйку на чемпионов ✔️», – написала Рудковская.
«Мне казалось, шансов нет, все рухнуло». Чемпионская речь Влада Дикиджи – в его честь переименовали арену
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Яны Рудковской
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