«Какая Трусова? Какая Туктамышева? С ума сошли, что ли?» Ягудин о том, кто из фигуристок может поехать на отбор к Олимпиаде-2026
Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов к квалификации на Олимпиаду в нейтральном статусе. В каждом виде сможет выступить только один спортсмен или пара.
«Еще один сложный момент – как быть Лизе Туктамышевой или, например, Саше Трусовой: мне кажется, если был бы реальный шанс поехать на Олимпийские игры, они бы на них поехали.
Девочки, которые могут собирать ультра-си, Лиза Туктамышева, если она соберется, то сможет сделать тройной аксель. Ее уже спрашивали об этом в интервью, она отвечала: все может быть», – сказала двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в шоу «Каток».
«Ну какая Трусова? Какая Туктамышева? Это сюрреализм, ребята. Вы о чем говорите? С ума сошли, что ли?» – ответил на это олимпийский чемпион Алексей Ягудин.
Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий