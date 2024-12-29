«Какая Трусова? Какая Туктамышева? С ума сошли, что ли?» Ягудин о том, кто из фигуристок может поехать на отбор к Олимпиаде-2026

Ягудин считает, что Трусова и Туктамышева не могут поехать на отбор к Олимпиаде.

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов к квалификации на Олимпиаду в нейтральном статусе. В каждом виде сможет выступить только один спортсмен или пара.

«Еще один сложный момент – как быть Лизе Туктамышевой или, например, Саше Трусовой: мне кажется, если был бы реальный шанс поехать на Олимпийские игры, они бы на них поехали.

Девочки, которые могут собирать ультра-си, Лиза Туктамышева, если она соберется, то сможет сделать тройной аксель. Ее уже спрашивали об этом в интервью, она отвечала: все может быть», – сказала двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в шоу «Каток».

«Ну какая Трусова? Какая Туктамышева? Это сюрреализм, ребята. Вы о чем говорите? С ума сошли, что ли?» – ответил на это олимпийский чемпион Алексей Ягудин .

Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много