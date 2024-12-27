Тамара Москвина: «Сейчас, если честно, я плохая бабушка. Провожу с внуками не так много времени. Да и слово это не люблю, не нравится»

Тамара Москвина рассказала, что не любит слово «бабушка».

«У меня две дочери и трое внуков. Даше 29 лет, Лизе – 8 и Яше – 6. Когда дети были маленькими, мы с Игорем Борисовичем (Москвиным) занимались ими очень много. Он вообще очень любил проводить с ними время. Ну и очень помогали моя свекровь Александра Васильевна Москвина и моя мама Серафима Степановна Братусь.

Сейчас, если честно, я плохая бабушка. Провожу с внуками не так много времени. Да и слово это не люблю, не нравится.

Однажды на публичном мероприятии внучка меня позвала, а я ей тихонечко: «Даш, давай, когда мы на людях, ты будешь меня называть Тамара Николаевна». А она в ответ громко: «Хорошо, бабуля!» Смешно вышло.

На самом деле, конечно, я не стесняюсь этого. Но когда на работе, предпочитаю, чтобы меня воспринимали как активную, состоявшуюся женщину. А все остальное – это дома», – сказала Москвина.

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