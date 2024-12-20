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Щербакова из танцев на льду: «Чувствую себя средненько, падение сказалось, сильно болит все тело. Думала, будет лучше, но стало хуже»

Анна Щербакова, выступающая в танцах, рассказала об ухудшении самочувствия.

Щербакова и Егор Гончаров заняли восьмое место на чемпионате России в Омске (192,17 балла). Накануне на разминке перед ритм-танцем они столкнулись с Елизаветой Шичиной и Павлом Дроздом.

Щербакова: Чувствую себя средненько, падение сказалось, сильно болит все тело. Думала, будет лучше, но стало хуже. Но в прокате этого не чувствовала, дискомфорта не испытывала.

Гончаров: Аня – молодец. Не знаю, смог бы я выступить, оказавшись на ее месте.

– Как вам атмосфера?

Гончаров: Атмосфера прекрасная, много людей, огромные трибуны, фантастика. Счастливым, что попали сюда. Высочайший уровень, не все ЧМ могут похвастаться таким.

Щербакова: Респект всем зрителям, поддержка их заряжает. Хочется соответствовать уровню ЧР, для этого мы и готовились, чтобы подойти в идеальной форме, показать максимум.

– Ваш дебютный ЧР, довольны?

Щербакова: Да, довольны.

Гончаров: И местом, и результатом, и баллами довольны.

– Были сомнения, сниматься или нет после падения?

Щербакова: В первые 10 секунд подумала, как могло случиться такое невезение на разминке, неужели нам так не повезет, что придется сняться.

Между прокатами уже понимали, что половина пути позади и надо пройти это до конца.

Гончаров: У меня были подобные мысли, когда Аня лежала на льду, но она – герой, справилась.

– Есть идеи, какие программы будут дальше?

Щербакова: Дальше будем точно удивлять.

Гончаров: Пока мы молодые, будем пробовать, у нас много сил, энергии, чтобы пробовать новые образы.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
танцы на льду
logoсборная России
Анна Щербакова (танцы)
Егор Гончаров
logoчемпионат России
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