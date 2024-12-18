Рудковская о зарубежных фигуристах в шоу Плющенко: «Сандю уже приступил к репетициям. Очень рада, что Фернандес тоже у нас катался»

Яна Рудковская рассказала, что Эммануэль Сандю выступит в шоу Евгения Плющенко.

– У вас за полтора года пять зарубежных стран или что-то путаю?

– Да, помимо Беларуси еще Узбекистан, Китай, Азербайджан несколько раз, Казахстан – Алматы, Астана. Также были две арены, все довольны. Прошло все на высшем уровне.

Приоткрою вам тайну – ночью в субботу в Беларусь к нам прилетел канадец Эммануэль Сандю, мы с ним встретились. Прилетел, чтобы принять участие в наших шоу. Он был среди тех, кто всегда выступал до СВО, но эти два года пропустил. А сейчас уже приступил к репетициям. И я очень рада, что Хавьер [Фернандес ] тоже у нас катался.

– Получается, налаживается международный контакт?

– Не знаю у кого как, но у нас налаживается.

– Сложно было уговорить Хавьера?

– Нет, не сложно. Очень жалко, что у него были свои планы на Новый год и он не сможет выступить в Москве, но рада, что Эммануэль приехал. Он очень экстравагантно катается. Его знают в мире, он все-таки победитель финала Гран-при. Кстати, это был единственный раз, когда Эммануэль выигрывал у Евгения Плющенко .

– Хавьера в России реально увидеть? Хотите его привезти?

– Мы ведем переговоры не только с Хавьером. Евгений все-таки имеет большой авторитет в мире фигурного катания, и с ним многие готовы сотрудничать. Я очень рада, что Хавьер согласился и очень классно смотрелся в наших шоу.

Могу сказать, что по приему зрителей Евгений, Хавьер, Саша Трусова и Саша Плющенко – нравится это кому-то или нет – были главными героями шоу. По видео все видно. Зрителей не обманешь.

Вы сами могли убедиться в том, какой масштаб в наших шоу, какие костюмы, сколько артистов балета и фигуристов. Согласитесь, это красиво, – сказала Рудковская .