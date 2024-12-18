Наталья Бестемьянова: «Если Валиева захочет вернуться, она сделает это. Нужно тренироваться и показаться на соревнованиях, если она захочет поехать на Олимпиаду-2026»

Наталья Бестемьянова считает, что Камила Валиева способна вернуться к Олимпиаде.

Следующие зимние Игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо в феврале 2026 года. Фигуристка Валиева сейчас отбывает четырехлетнюю дисквалификацию за допинг, срок отсчитывается от 25 декабря 2021-го.

«Если не ошибаюсь, за пару месяцев до Олимпиады ее дисквалификация истечет. Поэтому, если она захочет поехать в Милан, нужно тренироваться и показаться где-то на официальных соревнованиях.

Правда, не знаю, успевает ли она заявиться на чемпионат России. Сложно сказать, какие у нее планы. Я ничего про нее не видела и не слышала в последнее время, не следила за ее карьерой.

Но скажу одно – она очень талантливый человек. Если она захочет вернуться, она сделает это», – сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Бестемьянова .

Ранее стало известно, что Валиева подала новую апелляцию в Федеральный суд Швейцарии по делу о допинге.

«Честно говоря, совсем не в курсе того, о чем эта апелляция. Сложно комментировать, не зная детали. Раз юристы этим занимаются, значит, дело не бесполезное.

Не стоило бы закончить эту историю для самой Камилы? А для нее она и так уже закончилась – ее дисквалифицировали», – отметила Бестемьянова.