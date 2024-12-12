Николай Морошкин: «Москвина – гений. Она очень дисциплинирована внутренне, очень требовательна и всегда добивается своего»

Хореограф Николай Морошкин рассказал, в чем заключается гениальность Москвиной.

– Вы много лет работаете в тренерском штабе Тамары Москвиной. Можете объяснить, за счет чего ей удается на протяжении столь длительного времени сохранять в себе тренерский азарт и столь невероятную заряженность на работу?

– Ответ совершенно прост. Тамара Николаевна – гений.

– А если попробовать расшифровать это понятие?

– Она очень дисциплинирована внутренне, очень требовательна и всегда добивается своего. Это касается любого замечания или просьбы, любой поправки, любой мелочи.

С какими-то идеями Москвиной могут не соглашаться спортсмены, уверенные в том, что это никогда не получится, да и мы, молодые специалисты, тоже можем иногда спорить и пытаться сопротивляться. Но Тамара Николаевна все равно сделает то, что хочет. Неважно, насколько это тяжело, сколько времени займет.

– Москвина как-то призналась мне, что смотрит по возможности все выпуски «Ледникового периода».

– Мне она об этом не говорила, но не удивлен. Для того, чтобы сделать на льду что-то красивое и интересное, не обязательно искать что-то сложное. Это может быть что-то совершенно простое, но оно всех зацепит. Таких находок в «Ледниковом периоде» встречается немало.

Я вам больше скажу: Тамара Николаевна смотрит вообще все соревнования. Иностранные, взрослые, детские, всевозможные шоу. Когда думаю об этом, мне даже становится немножко стыдно. Она посмотрела, а я не посмотрел, – сказал Морошкин.