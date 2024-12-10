Авербух о Медведевой в роли ведущей «Ледникового периода»: «Женя очень сильно прибавила. Уверен, зрители это увидят и оценят»

Илья Авербух отметил прогресс Евгении Медведевой в роли ведущей.

14 декабря состоится премьера нового сезона шоу «Ледниковый период » на Первом канале. Его ведут Медведева и Алексей Ягудин.

«Мне очень нравится, как Женя ведет. Она очень сильно прибавила, и я уверен, что зрители это увидят и оценят.

У нее очень вырос профессионализм. Все-таки она, помимо работы на ТВ, уже давно ведет свой блог, берет большие интервью.

И то, как Женя очень тепло общается с участниками проекта, добавляет нам атмосферы. Я считаю, что Евгения – просто открытие», – сказал Авербух .