Трусова о Кубке Первого канала: «Главное – чтобы дети были довольны, чтобы у них все получилось. Остальное не так важно, я больше за общую атмосферу»
Загитова записала влог с Кубка Первого канала среди юниоров, который проходил 7 декабря в Москве. Трусова (после замужества взявшая фамилию Игнатова) была наставницей одной из команд.
Загитова: Для тебя [этот турнир] все-таки это как праздник? Или соперничество все-таки присутствует?
Трусова: Для меня нет. Самое главное – чтобы дети были довольны, чтобы у них все получилось. Остальное мне не так важно, я больше за общую атмосферу.
Загитова: Ты же спортсменка! Ты всегда все делала на максимум своих возможностей.
Трусова: Ну, здесь тоже постараюсь на максимум выложиться, насколько это возможно. Помочь своим детям, своим спортсменам здесь, которые будут выступать. Но я не катаюсь, не могу помочь им выступить. Могу только поддержать.
Загитова: То есть ты считаешь их своими детьми?
Трусова: Ну конечно!
Загитова: Я знаю, что ты очень хочешь детишек своих.
Трусова: Я люблю детей.
Загитова: Вот, у тебя появилось целое семейство, представляешь.
Трусова: Они сразу взрослые – как удобно!
Загитова – ковбой, Медведева – ведущая, Кондратюк с Трусовой. Это еще один Кубок Первого канала!
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