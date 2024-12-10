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Трусова о Кубке Первого канала: «Главное – чтобы дети были довольны, чтобы у них все получилось. Остальное не так важно, я больше за общую атмосферу»

Фигуристки Александра Трусова и Алина Загитова поговорили о детях.

Загитова записала влог с Кубка Первого канала среди юниоров, который проходил 7 декабря в Москве. Трусова (после замужества взявшая фамилию Игнатова) была наставницей одной из команд.

Загитова: Для тебя [этот турнир] все-таки это как праздник? Или соперничество все-таки присутствует?

Трусова: Для меня нет. Самое главное – чтобы дети были довольны, чтобы у них все получилось. Остальное мне не так важно, я больше за общую атмосферу.

Загитова: Ты же спортсменка! Ты всегда все делала на максимум своих возможностей.

Трусова: Ну, здесь тоже постараюсь на максимум выложиться, насколько это возможно. Помочь своим детям, своим спортсменам здесь, которые будут выступать. Но я не катаюсь, не могу помочь им выступить. Могу только поддержать.

Загитова: То есть ты считаешь их своими детьми?

Трусова: Ну конечно! 

Загитова: Я знаю, что ты очень хочешь детишек своих. 

Трусова: Я люблю детей. 

Загитова: Вот, у тебя появилось целое семейство, представляешь.

Трусова: Они сразу взрослые – как удобно!

Загитова – ковбой, Медведева – ведущая, Кондратюк с Трусовой. Это еще один Кубок Первого канала!

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Первый канал
logoПервый канал
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoАлина Загитова
logoсборная России
женское катание
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