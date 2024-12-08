Шайдоров после финала Гран-при, где он исполнил каскад 3A-4S: «Меня очень радует, что я могу привлечь людей своим катанием»
Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров прокомментировал свое выступление в финале Гран-при, который завершился в Гренобле.
Шайдоров занял пятое место (253,75 балла в сумме), исполнив в произвольной программе каскад тройной аксель – ойлер – четверной сальхов. Победил американец Илья Малинин (292,12).
«Я боролся и вчера, и сегодня. Отдал все, что мог, и теперь с нетерпением жду отдыха.
Я ощутил, насколько тепло меня здесь приняли, это потрясающе, и меня очень радует, что я могу привлечь людей своим катанием», – сказал Шайдоров.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Golden Skate
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