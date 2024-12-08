Шайдоров после финала Гран-при, где он исполнил каскад 3A-4S: «Меня очень радует, что я могу привлечь людей своим катанием»

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров прокомментировал свое выступление в финале Гран-при, который завершился в Гренобле.

Шайдоров занял пятое место (253,75 балла в сумме), исполнив в произвольной программе каскад тройной аксель – ойлер – четверной сальхов. Победил американец Илья Малинин (292,12).

«Я боролся и вчера, и сегодня. Отдал все, что мог, и теперь с нетерпением жду отдыха.

Я ощутил, насколько тепло меня здесь приняли, это потрясающе, и меня очень радует, что я могу привлечь людей своим катанием», – сказал Шайдоров.