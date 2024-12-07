Golden Spin. Александр и Михаил Селевко, Эгадзе, Самойлов, Леванди, Пито, Хиваташи выступят с произвольными программами

Селевко и Эгадзе выступят с произвольными программами на турнире Golden Spin .

ISU Challenger Golden Spin of Zagreb Загреб, Хорватия Мужчины Произвольная программа Начало – 16:30 по московскому времени. Первая разминка 1. Фредди Легготт (Великобритания) 2. Рахат Бралин (Казахстан) 3. Вадим Новиков (Украина) 4. Давид Седей (Словения) 5. Макар Сунцев (Финляндия) 6. Маттео Нальбоне (Италия) Вторая разминка 7. Ли Юйсян (Китайский Тайбэй) 8. Давид Льютон-Брейн (Монако) 9. Лев Винокур (Израиль) 10. Маурицио Цандрон (Австрия) 11. Томоки Хиваташи (США) 12. Марк Городницкий (Израиль) Третья разминка 13. Франсуа Пито (Франция) 14. Ника Эгадзе (Грузия) 15. Арлет Леванди (Эстония) 16. Владимир Самойлов (Польша) 17. Александр Селевко (Эстония) 18. Михаил Селевко (Эстония) Короткая программа 1. Михаил Селевко (Эстония) – 86,20 2. Александр Селевко (Эстония) – 83,39 3. Владимир Самойлов (Польша) – 75,99 4. Арлет Леванди (Эстония) – 75,71 5. Ника Эгадзе (Грузия) – 75,18 6. Франсуа Пито (Франция) – 73,72 7. Марк Городницкий (Израиль) – 72,55 8. Томоки Хиваташи (США) – 71,66 9. Маурицио Цандрон (Австрия) – 70,32 10. Лев Винокур (Израиль) – 69,04 11. Давид Льютон-Брейн (Монако) – 68,27 12. Ли Юйсян (Китайский Тайбэй) – 64,11 13. Маттео Нальбоне (Италия) – 63,58 14. Макар Сунцев (Финляндия) – 61,24 15. Давид Седей (Словения) – 60,74 16. Вадим Новиков (Украина) – 59,55 17. Рахат Бралин (Казахстан) – 48,79 18. Фредди Легготт (Великобритания) – 48,64 Расписание турнира Golden Spin of Zagreb: там выступят Дэвис и Смолкин, Эгадзе, Лью