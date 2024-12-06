Евгения Медведева: «С удовольствием согласилась стать ведущей «Ледникового периода», особенно когда узнала, что в проекте будут участвовать обыкновенные люди»

Медведева заявила, что рада стать ведущей шоу «Народный Ледниковый период».

Кастинг в шоу завершился, члены жюри отобрали 14 участников проекта. К конкурсу допускались все любители фигурного катания старше 21 года при условии, что они не являются профессиональными фигуристами.

«Я очень люблю «Ледниковый период» и с удовольствием согласилась стать ведущей нового сезона, особенно когда узнала, что в проекте будут участвовать обыкновенные люди. Каждый раз смотрю на них и радуюсь, испытываю самые теплые эмоции, потому что вижу: они любят фигурное катание так же сильно, как и я», – сказала двукратная чемпионка мира Евгения Медведева .

«Ледниковый период» – один из лучших спортивных проектов нашей страны. В этом году, как и всегда, наших зрителей ждет очень много сюрпризов, но главное, нам удалось доказать: в жизни нет ничего невозможного. Неважно сколько тебе лет, если у тебя есть мечта – иди к ней, не сдавайся и все получится!» – отметил олимпийский чемпион Алексей Ягудин .

«Идея пригласить в проект непубличных людей и устроить турнир любителей, которые пришли в фигурное катание в 30, 40, 60 лет, возникла давно. У этих людей, влюбленных в фигурное катание, мощнейшая энергетика.

Безумно рад, что мы смогли воплотить в жизнь их мечты и дали им возможность встать в пары с олимпийскими чемпионами и чемпионами мира. В кастинге принимали участие люди самого разного возраста и судьбы.

Самой молодой участнице отбора 21 год, самой старшей – 74! У некоторых очень серьезный любительский уровень, тем интереснее с ними работать постановщикам. Очень рад, что «Ледниковый период» стал по-настоящему народным», – сказал продюсер шоу, хореограф Илья Авербух .

Первый выпуск «Народного Ледникового периода» выйдет в эфир 14 декабря на Первом канале.

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