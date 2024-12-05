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Боброва о любительских турнирах: «Атмосфера даже круче, чем на профессиональных. Зацепилась я в первую очередь за то, что музыка очень разная – нет избитых «Лунной сонаты» или «Кармен»

Екатерина Боброва объяснила, чем соревнования любителей лучше профессиональных.

Боброва – олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командном турнире. В 2019-м стало известно об открытии ее школы для фигуристов-любителей.

«У меня есть школа для фигуристов-любителей, три отделения в Москве. Мы с мужем Андреем Депутатом этим занимаемся, выставляем своих учеников на соревнования. Все началось с подкаток, потом мы решили с Андреем все-таки пытаться открыть школу. У нас не с первого раза это получилось.

Мы открывали, потом закрывали, через год еще раз постарались открыть. У нас сначала было одно отделение, которое хорошо работало, но оно было выходного дня: в субботу-воскресенье у нас было две тренировки по часу плюс зал. Затем решили открыть второе отделение.

Причем пришло хорошее предложение от нового катка в Балашихе. Дали хорошее время, удобное. И мы поняли, что мы потянем, потому что в Балашихе утренние часы, а на втором катке вечерние. Мы туда-сюда мотались, и у нас очень много народу начало приходить в Балашиху. Потом появились прекрасные девушки – Оксана и Мария – и спросили: «А вы программы ставите?» А мы так посмотрели, мол, какие программы. «Ну как, на соревнованиях!»

Мы вообще не поняли, о чем идет речь. Девочки рассказали нам, что есть соревнования по любителям, показали правила, и мы их подготовили: помогли с программами, накатали, изучили правила, вышли на старт.  Если честно, я была в полном шоке, потому что я захожу на каток, ничего не ожидаю, а потом понимаю, что атмосфера там даже круче, чем на профессиональных соревнованиях.

Когда ты приходишь на профессиональные соревнования, ты к этому готов – трибуны, зрители, игрушки на лед. А здесь ты думаешь, что сейчас будут три любителя кататься. Ты выходишь, и тебя это энергетически сносит – волнение спортсменов, зрители, которые держат плакаты, кричат так, что, извините, будет круче, чем одна секция в «Мегаспорте», и игрушки тоже летят на лед.

Спортсмены после окончания либо очень радуются, улыбаются, либо плачут, потому что расстроены. Тренеры у бортика стоят, настраивают, за ручки держат, кулачки дают, по спинке бьют – все как у профессионалов.

А зацепилась я в первую очередь за то, что музыка очень разная у всех. Нет избитых «Лунной сонаты» или «Кармен», были и русские песни – смешные, интересные. И люди так кайфовали, потому что им нравится делать то, что они делают. Где-то кто-то спотыкается, улыбка натягивается, они идут дальше.

Это ни с чем не сравнимое удовольствие было. Когда я это видела, у меня мурашки по коже шли. И я поняла, что хочу здесь помогать, хочу это развивать. Это очень классно», – рассказала Боброва.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
logoсборная России
танцы на льду
logoЕкатерина Боброва
logoАндрей Депутат
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