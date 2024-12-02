Лев Лазарев о мотивации: «На льду чувствую себя счастливым. Когда был маленький, сам выбрал фигурное катание, и до сих пор нравится это делать»

Лев Лазарев рассказал, что ему дает мотивацию любовь к фигурному катанию.

– У тебя в группе есть спарринг-партнер?

– Я даже не знаю. Наверное, сейчас конкретного спарринг-партнера у меня нет, потому что нас в группе 9-10 человек, и многие прыгают четверные. И в младшей группе тоже прыгают. Когда я вижу, что все уже их прыгают, то меня это заводит: хочу сразу сделать больше и постабильнее.

– Можно ли считать, что твоим спарринг-партнером является Арсений Федотов? Тебе интересно с ним соревноваться?

– Конечно, интересно. Я с ним соревнуюсь, можно сказать, с детства. Нам было лет по семь, когда мы начали встречаться на одних и тех же соревнованиях. Когда на каждом старте выходишь соревноваться, то хочется показать свой максимум, хочется выиграть.

– Какой в этом сезоне для тебя будет самый важный старт?

– Первенство России.

– Что тебя мотивирует заниматься фигурным катанием? Это желание у всех победить, выиграть? Или достичь совершенства?

– Достичь совершенства в исполнении всех элементов, конечно, хочется, но это невозможно сделать по схеме «все и сразу». Я иду к этому планомерно, по мере моего роста и взросления.

А вообще мне в принципе просто нравится кататься. Когда я был маленький, я сам выбрал для себя фигурное катание, и мне до сих пор очень нравится это делать. Я на льду чувствую себя счастливым просто оттого, что катаюсь, – сказал Лазарев в интервью журналу «Московский фигурист».

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