Алина Горбачева: «Я болела всю прошлую неделю, еще не выздоровела до конца, но очень хочу в Питер»
Фигуристка Алина Горбачева рассказала, что болела перед Гран-при в Петербурге.
«Я болела всю прошлую неделю, еще не выздоровела до конца, но очень хочу в Питер, поэтому вышла в супертеплом луке, хоть немного раскататься. Какой у нас не самый теплый ❄️», – написала Горбачева.
Этап Гран-при России в Санкт-Петербурге пройдет 23-24 ноября.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Алины Горбачевой
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