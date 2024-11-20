Алина Горбачева: «Я болела всю прошлую неделю, еще не выздоровела до конца, но очень хочу в Питер»

Фигуристка Алина Горбачева рассказала, что болела перед Гран-при в Петербурге.

«Я болела всю прошлую неделю, еще не выздоровела до конца, но очень хочу в Питер, поэтому вышла в супертеплом луке, хоть немного раскататься. Какой у нас не самый теплый ❄️», – написала Горбачева.

Этап Гран-при России в Санкт-Петербурге пройдет 23-24 ноября.