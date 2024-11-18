Грассль о хейте в соцсетях: «Это началось после того, как я уехал тренироваться в Москву, к Тутберидзе. Но это больше меня не задевает»
Грассль – итальянский фигурист, серебряный призер чемпионата Европы 2022 года. В 2023-м он тренировался в России с группой Тутберидзе.
– Ты недавно написал пост, в котором поблагодарил своих хейтеров, которые только мотивируют тебя идти вперед. Чувствуешь, что их стало больше?
– Да нет, просто я понял, что стал сильнее. Год назад такие сообщения меня ранили, но сейчас меня это и правда мотивирует. Я очень повзрослел. Тот старый Даниэль был слабым, но сейчас я совершенно другой человек.
Чем злее комментарии, тем больше у меня сил и энергии доказать этим людям, что я не зря катаюсь. Год назад только и разговоров было про то, что моя карьера окончена – и посмотрите, у меня уже две медали Гран-при в этом сезоне.
– Ты следишь за тем, что про тебя пишут в твиттере?
– А у меня нет там аккаунта, так что до меня ничего не долетает. Я знаю, что там сидят люди, которые любят пройтись по всем фигуристам, не только по мне. В них столько злобы и так мало любви к фигурному катанию, что не стоит обращать на них внимание.
– Ты понимаешь, почему тебя так хейтят?
– Это началось после того, как я уехал тренироваться в Москву, к Этери Тутберидзе. Но это больше меня не задевает, – рассказал Грассль в интервью Sports.
Интервью итальянца, который уехал от Тутберидзе с допинг-залетом и вернулся спустя год
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