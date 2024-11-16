Грассль о бронзе Гран-при Финляндии: «Очень счастлив. Не был уверен, что все пройдет хорошо, потому что не привык выступать на двух этапах подряд»

Даниэль Грассль прокомментировал свое выступление на Гран-при Финляндии.

Итальянский фигурист завоевал бронзовую медаль.

«Я очень счастлив тем, как прошел сегодняшний день, и это было моей главной целью. Я не был уверен, что все сложится хорошо, потому что не привык выступать на двух этапах подряд.

На четверном сальхове чувствую себя увереннее на соревнованиях, чем на тренировках. На тренировках это 50%, а на соревнованиях – все 100.

Летом у меня была травма, из-за которой мне было сложно приземлять лутц и флип. Лутц стал лучше, но я также планирую снова ввести в программу флип.

К национальному чемпионату я подхожу довольно расслабленным и сосредоточенным на себе, потому что у меня уже есть два хороших результата», – сказал серебряный призер чемпионата Европы.