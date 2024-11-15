«Привет моим хейтерам». Призер Евро вернулся после ухода от Тутберидзе и допинг-истории

Осень-2023: итальянец Даниэль Грассль вступил в сезон с разладившейся формой, стоя на пороге двухлетней дисквалификации из-за пропуска допинг-тестов.

Осень-2024: он вернулся к своему самому сложному контенту, выиграл турнир с результатом, близким к личному рекорду, и поднялся на пьедестал японского этапа Гран-при.

Похоже на историю из спортивной драмы со счастливым концом, но для Грассля это только начало камбэка в мировую элиту. Вернуться в нее реально, причем очень скоро. Медаль финского этапа позволит Даниэлю бороться за финал. Вопрос лишь в том, готов ли он к этому.

Блеснул перед Олимпиадой-2022, а потом не справился с усталостью и переездами от тренера к тренеру

Грассль ярко появился на взрослых турнирах в 2020-м. Поднялся на четвертое место чемпионата Европы, а в сборной забрал лидерство у Маттео Риццо. Катался нестабильно, но регулярно показывал рискованный контент: четверные лутц, флип и риттбергер в произвольной, плюс квад-лутц в короткой.

Даниэль выглядел перспективным новичком наравне с другими топ-юниорами, среди которых были и россияне Андрей Мозалев и Петр Гуменник. Юма Кагияма тогда только подбирался к статусу третьего номера японской команды после Шомы Уно и Юдзуру Ханю. Адам Сяо Хим Фа с переменным успехом боролся за пьедестал юниорских этапов Гран-при, а 15-летний Илья Малинин держался во второй десятке первенства мира.

К Играм-2022 Грассль вышел на пик, вычистив почти все недокруты. Взял серебро чемпионата Европы, попал в топ-10 на Олимпиаде и постолимпийском ЧМ (хотя этим выступлением остался недоволен).

А после начался кризис.

Маурицио Маргальо, с которым фигурист работал с детства, покинул итальянскую академию Young Goose. Даниэль подался в США, но не адаптировался к их системе тренировок. На это наложилась эмоциональная усталость после Олимпиады и разногласия с тренерами по поводу усложнения контента.

Все это привело его в «Хрустальный» к Этери Тутберидзе.

«Если бы не Этери, я бы закончил с фигурным катанием». Большое интервью Даниэля Грассля – суперновичка Тутберидзе

В Москву спортсмен отправился за стабильностью в прыжках и прогрессом в компонентах, но не добился ни того, ни другого. Через восемь месяцев он уехал в Турин к Эдоардо Де Бернардису, а затем последовательно снялся со всех турниров, на которые был заявлен.

Антидопинговое агентство Италии объявило , что фигурист пропустил три теста, и ему грозит до двух лет дисквалификации. Грассль назвал это неправдой, но потом все же взял паузу.

Итальянский ученик Тутберидзе влип из-за пропуска трех допинг-тестов. Как это возможно?

В этом году он вернулся на турниры: стал четвертым на мемориале Дениса Тена, выиграл мемориал Ондрея Непелы и взял серебро Гран-при.

Восстановил все, что разладилось до перерыва, и даже выучил освоил новый ультра-си

Сейчас Грассль практически вернулся к форме, с которой держался в европейском топе в сезоне-2021/22.

Он собирает программы с максимально сложными непрыжковыми элементами и сочетает их с дорогими четверными: лутц, риттбергер и сальхов в произвольной, риттбергер в короткой. Сальхов итальянец выучил во время паузы, и пока этот квад у него выглядит самым надежным.

Даниэль уже наработал и выносливость. Иначе бы не осталось сил на сложную секвенцию из тройного и двух двойных акселей во второй половине. Она приносит ему больше 17 баллов даже при не самых высоких надбавках. Постепенно он вычищает выезды. По крайней мере, на NHK Trophy прокаты выглядели почти безупречно, судьи увидели лишь два недокрута на вполне аккуратных приземлениях. В целом за последний месяц случился заметный прогресс в форме и качестве исполнения.

Кроме того, в этом сезоне у Грассля две близкие ему программы, а для него это особенно важно.

«Когда я катаю какой-то сюжет, мне легче выступать. В прошлом сезоне моя короткая программа была про спасение мира (по мотивам фильмов «Интерстеллар» и «Армагеддон») – и я понимал, что пытаюсь донести до зрителя. Кстати, это придает сил в прокате: мне чисто физически легче кататься в таком случае», – признавался он в интервью Майе Багрянцевой весной 2023-го.

К новым постановкам итальянец сделал либретто в соцсетях. В короткой у него трибьют Рене Магритту под «Ноктюрн до диез» Шопена.

«Я подготовил программу с потрясающей последовательностью шагов, ее для меня сделал Бенуа Ришо, он и выбрал эту музыку. С моим тренером Эдоардо Де Бернардисом мы решили добавить в концепцию этой программы дань уважения художнику-сюрреалисту, которым я очень восхищаюсь: Рене Магритту. «Тайна, неизвестность, вопросы, сомнения, любопытство, ностальгия, человек, который хочет мечтать, человек, за которым наблюдают».

Произвольную поставили под саундтрек к фильму «Билли Элиот» про мальчика, мечтавшего учиться балету, в то время как семья воспитывала из него боксера.

«Это отражает меня. Билли на самом деле любил танцевать с юных лет, так же, как я любил кататься на коньках. Когда он танцует, он чувствует себя свободным, а когда я катаюсь, я чувствую себя птицей», – объяснял Даниэль.

Компоненты по ходу сезона тоже растут. Они далеки от личных рекордов (до них в сумме еще 8 баллов), но уже выше, чем на спаде во второй половине сезона-2022/23.

Может перехватить лидерство в Италии, перед ним открыты финал Гран-при, ЧМ и ЧЕ

Если Грассль сохранит текущую форму, в Италии он вновь выбьется в лидеры. С таким контентом противостоять ему может разве что Маттео Риццо, и то если вернет компоненты на уровне личных рекордов сезона-2022/23. Хотя для того, чтобы попасть на ключевые старты, Даниэлю достаточно просто держаться в числе двух лучших одиночников – именно столько мужских путевок у Италии на чемпионат мира в Бостоне этой весной.

Попасть в финал Гран-при в декабре тоже возможно, для этого нужна медаль финского этапа. Причем чисто математически ее достоинство не имеет значения – хватит любого результата из топ-3.

В Хельсинки Грассль встретится с вице-чемпионом мира Юмой Кагиямой и серебряным призером Skate America Кевином Аймо, который даже без обилия квадов заочно бьет season best итальянца. Потенциально опасны японец Сота Ямамото и кореец Чжун Хван Чха, но с ними можно бороться с прокатами того качества, которое Даниэль показал неделю назад.

Хотя сам итальянец в такой успех, видимо, не верил, потому что еще в начале сезона заявился на Golden Spin в Загребе, который по датам пересекается с финалом серии.

Психология, пожалуй, единственная преграда для Грассля прямо сейчас. Без чистого стабильного катания он не выдержит конкуренцию на международном уровне – не спасут даже дорогие элементы. Но пока с настроем у него проблем нет.

«Наконец-то я снова улыбаюсь, после двух очень тяжелых лет. Я должен поблагодарить так много людей за то, что они верили в меня и всегда были рядом со мной. Прежде всего, всю мою команду, моего тренера и руководство, которые доверяли мне и помогли мне достичь того, где я сейчас, Итальянскую федерацию фигурного катания и Fiamme Oro, которые никогда не сдавались и всегда поддерживали меня в трудные времена, мою семью, моих друзей и всех моих поклонников.

Особый привет моим хейтерам, которые дали мне много мотивации показать им, на что я способен. Это только начало. Спасибо, что смотрите на меня, я очень счастлив и с нетерпением жду возможности снова выступить в Финляндии! Я катаюсь для удовольствия, я катаюсь для себя, люблю свой вид спорта и то, что я делаю.

Скоро увидимся», – написал Грассль в соцсетях после серебра на NHK Trophy.

Увидим его на Гран-при Финляндии уже 15 ноября.

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Фото: isu.org ; Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press