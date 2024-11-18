Щербакова о женском катании: «Наше поколение приучило всех, что идет борьба сложнейших четверных, ультра-си. Без этого уже скучно и неинтересно»

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова объяснила спад в женском фигурном катании.

– Как ты себя чувствовала в 13 лет? Ты понимала, что ты человек, который делает то, что больше никто в мире не делает?

– Ну, в тот момент это были, конечно, невероятные эмоции, потому что чуть позже четверные уже были поставлены на поток, и более того, уже буквально через полгода Саша Трусова прыгала их постоянно на всех соревнованиях, и это уже стало нормой.

В момент, когда я начала их прыгать на соревнованиях, уже никого это не удивляло. Но когда я прыгнула на тренировке, это видео еще выложили, у меня было ощущение, что я что-то невероятное сделала.

– Но сейчас же это совсем не норма, и мы каждое соревнование ждем какого-нибудь ультра-си. Как ты думаешь, с чем это связано?

– Да, да, сейчас все... Да, ответ банальный, но я думаю, что вот наше поколение так много уже приучило всех к тому, что идет борьба сложнейших четверных прыжков, элементов ультра-си. Теперь без этого уже скучно и неинтересно.

– Да куда они делись? Никто же не может повторить успех вашей троицы.

– Сейчас действительно есть некий спад, я думаю, в женском одиночном катании это довольно объективно. Именно просто по количеству элементов ультра-си, которые исполняются на соревнованиях.

Но при этом есть очень юные девочки, вот юниоры, у нас прекрасно та же Маргарита Базылюк прыгает, и вот в ее возрасте сейчас много девчонок, мне кажется, на соревновании будет несколько десятков четверных прыжков, которые они исполняют.

То есть четверные прыжки, они остались, но вот сейчас некий спад присутствует, не знаю, с чем это связано, – сказала 20-летняя Щербакова в подкасте «Произвольная программа».

«Ну что, вместе поплачем?» Самый тяжелый момент в жизни Щербаковой – на Олимпиаде в Пекине