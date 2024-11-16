«Для кого-то праздники, а кому-то будни 😊». Тутберидзе показала фрагмент с тренировки фигуристов
Этери Тутберидзе во время Гран-при России выложила фрагмент с тренировки.
«Для кого-то праздники, а кому-то будни 😊», – написала заслуженный тренер РФ по фигурному катанию, опубликовав в сторис видео с тренировки фигуристов.
Сейчас в Москве проходит четвертый этап Гран-при страны.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: инстаграм Этери Тутберидзе
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