«Для кого-то праздники, а кому-то будни 😊». Тутберидзе показала фрагмент с тренировки фигуристов

Этери Тутберидзе во время Гран-при России выложила фрагмент с тренировки.

«Для кого-то праздники, а кому-то будни 😊», – написала заслуженный тренер РФ по фигурному катанию, опубликовав в сторис видео с тренировки фигуристов.

Сейчас в Москве проходит четвертый этап Гран-при страны.