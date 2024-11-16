Григорий Федоров: «Когда выхожу на тренировку, либо меня Кондратюк подстегивает, либо я его. Всегда есть конкуренция»
Федоров занял третье место в короткой программе на этапе Гран-при России в Москве. Он получил за прокат 100,14 балла.
«Я сейчас уже настраиваюсь на произвольную, поеду отдыхать. Чувствуется, что еще не накатал новую короткую программу. Надо накатывать, чтобы всё было хорошо к чемпионату России.
Светлана Владимировна (Соколовская) предложила сменить программу, потому что на этапе в Казани ей не понравилась она. Ставил Никита Михайлов.
Когда увидел 100 баллов, обрадовался. Сейчас у нас все ребята подтянулись, очень серьезная конкуренция на каждом этапе, чувствуется, что нет одного лидера.
Когда выхожу на тренировку, меня либо Марк Кондратюк подстегивает, либо я его. Всегда есть конкуренция. Например, что-то не получается, смотришь на одногруппника, а он уже прокаты катает, прыгает. Понимаешь, что нужно что‑то делать.
Пятое место на этапе Гран‑при в Казани опустило на землю. Завтра увидите, сколько будет четверных», – сказал фигурист.
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