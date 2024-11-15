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Двукратный чемпион России среди юниоров Федотов уступил победителю больше 20 баллов в произвольной на Гран-при в Москве: дважды упал и сделал бабочку

Арсений Федотов сорвал произвольную программу на Гран-при в Москве.

Двукратный чемпион России среди юниоров лидировал после короткой программы с результатом 87,55 балла. Вторым шел Никита Сарновский (84,33).

В произвольной Федотов упал с недокрученного четверного тулупа, а также с сальхова, который понизили до тройного. На сольном акселе фигурист сделал бабочку. За прокат Федотов получил 150,70.

Сарновский чисто исполнил два четверных лутца, но сделал бабочку на тулупе. За прокат он получил 173,46 балла, по сумме – 257,79.

Опубликовала: Мария Селенкова
мужское катание
Арсений Федотов
Никита Сарновский
logoСерия Гран-при России
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