Елена Костылева: «Довольна этапами Гран‑при, но могла лучше. Я должна показывать свой максимум»

Фигуристка Елена Костылева довольна своими выступлениями на Гран-при России.

Сегодня она заняла второе место в соревнованиях юниорок на этапе в Москве, а ранее победила в Красноярске.

– Я бы не сказала, что полностью довольна выступлением. Довольна, что сделала тройной аксель. Ошибки, конечно, были лишними, но в принципе, довольна. Все было запланировано то же самое. По ходу программы думала, какой каскад делать. Когда катаю на тренировках, если ошибаюсь, то выкручиваюсь, это надо делать в уме.

Мы готовили еще один вариант произвольной программы с двумя тройными акселями, но решили перестраховаться. Лучше откатать чисто, чем остаться без каскада в короткой. Все ждут от меня тройной аксель, но пока он не будет 10 из 10, мы его не вставим. Довольна этапами Гран ‑при, но могла лучше. Я должна показывать свой максимум.

– Как прошла неделя между этапами?

– Мне морально не тяжело. Я отдохнула день и начали работать. Работали над двумя акселями в произвольной программе, но потом решили, что не надо, – сказала Костылева .