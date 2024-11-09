Алиса Блинникова: «Мы молодые, упертые в хорошем смысле слова. И главное, что Карпов очень спокойный и уравновешенный»
Фигуристы занимают третье место после короткой программы на Гран-при России в Красноярске.
Блинникова: Сегодня много пар, в эмоциональном плане было посложнее.
Карпов: Переживали перед выходом на лед, откатились чуть лучше, чем в Магнитогорске. Конечно, лучше, когда есть конкуренция и много пар.
– Что получилось хорошо сегодня?
Блинникова: Тодес по уровню лучше, дорожка шагов такая же плохая, прыжок докрученный.
– Не давило выступление после Мишиной и Галлямова?
Блинникова: Нет, была спокойной.
Карпов: Старались отключиться и не смотрели, кто катает до и после. Но энергетика и поддержка трибун для Мишиной и Галлямова просто невероятная.
– Какие ваши преимущества?
Блинникова: Мы молодые, упертые в хорошем смысле слова. И главное, что Алексей очень спокойный и уравновешенный.
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