Алиса Блинникова: «Мы молодые, упертые в хорошем смысле слова. И главное, что Карпов очень спокойный и уравновешенный»

Алиса Блинникова назвала их пару с Алексеем Карповым «молодой и упертой».

Фигуристы занимают третье место после короткой программы на Гран-при России в Красноярске.

Блинникова: Сегодня много пар, в эмоциональном плане было посложнее.

Карпов: Переживали перед выходом на лед, откатились чуть лучше, чем в Магнитогорске. Конечно, лучше, когда есть конкуренция и много пар.

– Что получилось хорошо сегодня?

Блинникова: Тодес по уровню лучше, дорожка шагов такая же плохая, прыжок докрученный.

– Не давило выступление после Мишиной и Галлямова?

Блинникова: Нет, была спокойной.

Карпов: Старались отключиться и не смотрели, кто катает до и после. Но энергетика и поддержка трибун для Мишиной и Галлямова просто невероятная.

– Какие ваши преимущества?

Блинникова: Мы молодые, упертые в хорошем смысле слова. И главное, что Алексей очень спокойный и уравновешенный.