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Денис Ходыкин: «Меня не ранили комментарии о весе, больше задевало, когда говорили, что я плохой партнер. Я с этим не согласен»

Денис Ходыкин рассказал, какая критика задевала его во время спортивной карьеры.

Ходыкин выступал в паре с Дарьей Павлюченко, после распада их дуэта начал кататься с Таисией Собининой. 

Накануне стало известно, что Ходыкин завершил карьеру. 

«У нас было не так много поклонников и не так много хейтеров. Я любил почитать комментарии — и какой я плохой, и какой хороший.

Когда катался с Дашей, всегда был «большим». Приезжал на соревнования, мне говорили, что я похудел. Проходит пару дней, откатываем программу — говорят, что толстый. Стою с Дашей рядом: «Какой огромный парень!» Так писали, потому что на ее фоне я казался большим.

Раньше такое было нормой, если посмотреть на пары старшего поколения. Мария Петрова и Алексей Тихонов — огромный парень, просто это не казалось проблемой. Сейчас парное катание изменилось. Встал с Тасей — проблема решилась. Она повыше, тоже немного круглолицая. И все, нормально выгляжу.

Понятно, в какие-то моменты были проблемы с весом. Но даже когда я был в хорошей форме… Помню этап Гран-при в Сочи, когда приехал худой. А после Гран-при читаю комментарии о том, какой я большой и толстый.

Но это меня не ранило, больше задевало, когда говорили, что я плохой партнер. Я с этим не согласен. Со мной девочки всегда были в безопасности, упал с поддержи лишь один раз с первой партнершей на тренировке. С танцорских — было дело иногда. Но парные — никогда. У меня за всю карьеру 1-2 сорванных прыжка. И то, не на соревнованиях, а на прокатах», – сказал Ходыкин. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
logoсборная России
пары
logoДарья Павлюченко
logoДенис Ходыкин
Таисия Собинина
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