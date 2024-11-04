Евгения Медведева: «Если Валиева захочет вернуться в спорт, она вернется. Наверное, там будут не четверные, но тройных прыжков будет достаточно»

Евгения Медведева считает, что Камила Валиева может вернуться в спорт.

Ранее 18-летняя фигуристка, дисквалифицированная за допинг до декабря 2025 года, заявила, что хочет вернуться к соревнованиям после отстранения.

«Понятное дело, что для Камилы, как для растущей личности, сто процентов это история оставит отпечаток, и я думаю, что Камила сама решит – прорабатывать, не прорабатывать. Все все-таки свои способы ищут.

Даже если моя история на мне отпечаталась, хотя, казалось бы, там вообще ничего не произошло в 2018 году лично для меня в сравнении с тем, что происходило с Камилой – то как эта история отразится на ее дальнейшем восприятии жизни вообще в принципе? Потому что на спорте это все не ограничивается. Я думаю, это в перспективе нескольких лет мы увидим.

Вернется ли она в спорт? Слушайте, она прекрасно прыгает сейчас. Она вернулась на лед, она выступает в ледовых шоу, и она это прекрасно делает, выходит, прыгает, восстановила почти все тройные, насколько я знаю по видео в интернете. Вот максимально рада смотреть на нее, потому что она безумно красивая. Она такая красивая, она такая довольная, счастливая на льду и прыгает на свои тройные прыжки.

Поэтому, я думаю, если она захочет, она вернется. То есть чисто по физическим данным, если на нее сейчас смотреть – понятное дело, что это, наверное, будут не пятиметровые четверные прыжки, но, я думаю, тройных будет тоже достаточно ради ее такого вот камбэка», – сказала Медведева в интервью Ксении Собчак.

Валиева хочет вернуться в спорт после окончания допинг-бана: «Оставлять карьеру в таком юном возрасте, наверное, глупо»