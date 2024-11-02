Софья Важнова: «Учила четверной сальхов и тулуп, тройной аксель, успешных попыток не было. Желание научиться прыгать четверные есть»
Фигуристка заняла третье место в короткой программе на Гран-при России в Казани. Она набрала 68,30 балла.
«Желание [научиться исполнять четверные прыжки] есть. Для начала нужно стабильно катать с тройными. Я учила четверной сальхов, тулуп и тройной аксель, успешных попыток выездных не было.
Я стараюсь не задумываться о произвольной, настраиваться на чистый прокат. Я довольна своим выступлением, лучшие баллы в сезоне, довольна, что докрутила прыжки», – сказала Важнова.
– Давит третье место перед произвольной программой?
– Для меня это как поддержка. Стараюсь не задумываться о месте перед произвольной, только о чистом прокате.
– Как тебе работается с Соколовской?
– Я в ЦСКА пришла в 2014 году, наша группа в 2020 году присоединилась к Светлане Владимировне. Очень дружная команда, все подсказывают.
– Марк Кондратюк подсказывает?
– Чаще всего. Может после прыжка подъехать, подсказать, исправить ошибку. Болеем друг за друга, поддерживаем, – приводит слова фигуристки «Матч ТВ».
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