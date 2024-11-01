Глеб Лутфуллин: «Предположений о карьере Трусовой не строю, но знаю, что она может все»

Глеб Лутфуллин заявил, что будет рад возвращению Трусовой на соревнования.

Серебряный призер Олимпиады-2022 выступила на контрольных прокатах, но не заявлялась на турниры в текущем сезоне.

– На контрольных прокатах, наверное, самым ожидаемым было возвращение Александры Трусовой-Игнатовой. Как думаешь, она будет соревноваться или это была единоразовая акция?

– Фанаты любят Сашу. Конечно, все будут рады увидеть ее, и я в том числе, потому что это зрелищно и очень интересно. Я предположений о ее карьере не строю, но знаю, что Саша может все, – сказал Лутфуллин .

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