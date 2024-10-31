Денис Самохин: «Хавронина и Нарижный способны прибавить в наполненности катания. Надо учиться заполнять энергией зал, для этого требуется опыт выступлений»

Тренер Денис Самохин рассказал, в чем может прибавить дуэт Хавронина – Нарижный.

– Год назад на чемпионате России в Челябинске Ирина Хавронина – Девид Нарижный уступили Александре Степановой – Ивану Букину почти 19 баллов. На этапе Гран-при в Магнитогорске – уже менее трех. Вас хоть в какой-то степени это удивило?

– По тому, что видел на прокатах, нет. Но от судей такого, признаться, не ожидал.

– Чего именно?

– Поразило, что Степанову и Букина как бы приблизили к реальности, к тем оценкам, которые могут быть получены, когда мы вернемся на международные соревнования. При том судействе, думаю, каждая из наших пар способна привезти на четыре-пять баллов меньше, чем получает сейчас на внутренних стартах.

В принципе, это нормально: в той же Америке фигуристам всегда накидывают на своих турнирах, таким образом поддерживая спортсменов. Просто при любых арбитрах нужно, как мне кажется, не оберегать лидеров от преследования, а сохранять реальную конкуренцию. От этого все только выиграют. И зрители, кстати, тоже. <...>

– Каким из танцев Хаврониной и Нарижного вы, как наставник, остались в большей степени довольны в Магнитогорске?

– Произвольным, хоть меня и упрекнули в том, что он похож на прошлогодний. На мой взгляд, эти постановки совершенно разные по наполняемости и внутреннему посылу. Хотя по стилю обе программы – лирика. Прошлогодняя была о любви, нынешняя – скорее про осознание себя.

Пока идет скатывание и становление пары, очень опасно лезть в какие-то другие, не слишком удобные для спортсменов направления, где им будет некомфортно или они не до конца поймут идею.

– В чем Хавронина и Нарижный способны прибавить?

– В наполненности катания. В Магнитогорске я разговаривал с Антоном Сихарулидзе. Он прямо с языка снял все, что я сам думаю по данному поводу. Сказал, что надо учиться заполнять своей энергией зал. Понятно, для этого требуется определенный опыт выступлений – простым количеством повторений подобное качество не наработать.

Но надо пробовать добавлять амплитуду, добиваться большей скорости, большей реберности. И очень много работать над элементами. Чтобы в совокупности это позволяло кататься ближе друг к другу, держать максимально близкие позиции в дорожках, в том числе и на одной ноге, – сказал Самохин.