Вероника Меренкова: «Сейчас гораздо больше довольны прокатами. Стали работать усерднее, катали больше, эта работа принесла свои плоды»

Меренкова и Галимов прокомментировали победу на Гран-при России среди юниоров.

Пара победила на этапе в Казани, набрав итоговые 184,97 балла. На предыдущем этапе в Москве они заняли третье место.

«Сейчас мы гораздо больше довольны прокатами, даже больше, чем первым местом. У нас стоял план хорошо откатать программу, мы поменяли работу после этапа в Москве, мы стали работать гораздо усерднее, катали больше, эта работа принесла свои плоды», – отметила Вероника Меренкова.

«На тренировках добавилось больше связок, которые более сложнее, этими связками постарались «накататься», что было видно на этом этапе Гран-при», – добавил Даниль Галимов.