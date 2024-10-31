Вероника Меренкова: «Сейчас гораздо больше довольны прокатами. Стали работать усерднее, катали больше, эта работа принесла свои плоды»
Меренкова и Галимов прокомментировали победу на Гран-при России среди юниоров.
Пара победила на этапе в Казани, набрав итоговые 184,97 балла. На предыдущем этапе в Москве они заняли третье место.
«Сейчас мы гораздо больше довольны прокатами, даже больше, чем первым местом. У нас стоял план хорошо откатать программу, мы поменяли работу после этапа в Москве, мы стали работать гораздо усерднее, катали больше, эта работа принесла свои плоды», – отметила Вероника Меренкова.
«На тренировках добавилось больше связок, которые более сложнее, этими связками постарались «накататься», что было видно на этом этапе Гран-при», – добавил Даниль Галимов.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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