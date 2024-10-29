Валя Карнавал об участии в «Ледниковом периоде»: «Только сейчас понимаю, насколько это адский труд. Мозоли на мизинцах до костей, синяки по всему телу»

Валя Карнавал назвала «адским трудом» тренировки в фигурном катании.

Блогер и певица Валя Карнавал участвует в новом сезоне шоу «Ледниковой период» в паре с олимпийским чемпионом Никитой Кацалаповым.

– Как вы согласились на такую авантюру?

– Если рассказывать честно, то я должна была участвовать еще два года назад. Я была 20-летней девчонкой, у меня было еще больше амбиций. Я очень хотела, но все перенеслось, у меня появились другие съемки, переезд, много дел.

В этом году поступило предложение от Ильи (Авербуха): «Валя, ты должна, ты классная, ты суперская, у тебя точно все получится». Я говорю: «Илья, я никогда не стояла на коньках». Он ответил: «Месяц делов, и все будет».

На самом деле, я только сейчас понимаю, насколько это адский труд. Мозоли на мизинцах до костей, синяки по всему телу, чувствуешь, как трутся колени, когда их сгибаешь. Ты просыпаешься и не можешь встать с кровати, тренировки по 6 часов. Не успеваю даже поесть.

Когда согласилась, думала, что за месяц научусь кататься. Мозг понимает, что ты можешь ездить этими беговыми, подсечками, но тело позже осознает. Я удивлена, еще больше восхищаюсь нашими фигуристами, потому что они это делают это настолько легко и непринужденно. А на самом деле – это очень тяжело.

– Вы сказали, что в детстве смотрели фигурное катание. Были ли кумиры?

– Юлия Липницкая – до слез, до мурашек. Я помню, мы все семьей сидели за маленьким телевизором, смотрели. Я тогда говорила, что тоже хочу кататься на коньках. У нас в селе не было возможности заниматься фигурным катанием. Мне всегда казалось, что это легко. Просто потому, что наши фигуристки настолько красиво это показывают, что кажется – лед сам будет тебя катать. Нет! Ребята, это очень сложно, – сказала Валя Карнавал.