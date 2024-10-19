Бережная о дочери в спорте: «Я видела, что София на многое способна. Я готовила именно парницу, целенаправленно развивая в самых различных направлениях»

Елена Бережная оценила перспективы своей дочери в фигурном катании.

Дочь олимпийской чемпионки Бережной – 15-летняя София Касинс , выступающая в паре с Александром Брегеем. В октябре дуэт выиграл юниорские соревнования на Мемориале Панина-Коломенкина.

– Когда вы начинали тренировать Софию, ставили перед собой задачу подготовить дочку к реально большому спорту?

– Как-то у нас само все получилось. Я видела, что София на многое способна. Поэтому у нас с ней была цель – выучить тройные прыжки, желательно все. Уровень кандидата в мастера спорта мы с горем пополам одолели.

– Почему с горем пополам?

– У нас ведь не бюджетная школа, а коммерческая, поэтому получить в Санкт-Петербурге необходимые старты для выполнения КМС оказалось очень сложно. Если бы мы представляли Академию фигурного катания, наверное, с этим не было бы проблем. Но Соня два года представляла Ставропольский край. Поэтому мы воспользовались возможностью поехать в Ставрополь и выполнить норматив там.

– В связи с чем было принято решение забрать дочку из одиночного катания и поставить в пару?

– Я с самого начала понимала: София маленькая, то есть подходит для парного катания идеально. Я ждала, когда она созреет для того, чтобы выучить все тройные прыжки, потому что без сложных прыжков в современном парном катании делать нечего.

Это в наше время можно было пару тройных сигануть и этим ограничиться. Сейчас же желательно прыгать и флип, и лутц. Желательно еще и в тройных каскадах. Так что я, можно сказать, готовила именно парницу, целенаправленно развивая дочь в самых различных направлениях. Все элементы мы освоили, танцевать научились. Немножко не хватает идеальной растяжки, но существующей вполне достаточно. Как говорится, материал для дальнейшей работы хороший. <...>

– Хотя бы иногда думаете о том, что в жизни вашей дочери могут быть и чемпионаты мира, и Олимпийские игры?

– Я очень на это надеюсь. Конечно, хочется, чтобы ребенок, который занимается всю жизнь спортом, съездил на все эти соревнования, почувствовал, что это такое. Это же другой мир вообще!

– Если дочь когда-нибудь поедет на Игры и станет там десятой, найдете в себе силы радоваться?

– В этом отношении я рассуждаю предельно трезво: уровень российской сборной в парном катании – это всегда борьба за пьедестал, никакого десятого места там не может быть в принципе. Поэтому, если ты в топе в нашей стране, за результат точно не будет стыдно. А если не в топе, то и делать на Играх нечего, – ответила Бережная .