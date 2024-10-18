  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Соревнования «Посвященные государственности Удмуртии». Шичина и Дрозд победили, Тютюнина и Грачев – 2-е, Линчевская и Щербаков – 3-и
0

Соревнования «Посвященные государственности Удмуртии». Шичина и Дрозд победили, Тютюнина и Грачев – 2-е, Линчевская и Щербаков – 3-и

Шичина и Дрозд победили в танцах на льду на Всероссийских соревнованиях в Ижевске.

Всероссийские соревнования «Посвященные государственности Удмуртии»

Ижевск

Танцы на льду

Итоговое положение

1. Елизавета Шичина – Павел Дрозд – 185,62

2. Софья Тютюнина – Матвей Грачев – 184,87

3. Таисия Линчевская – Дмитрий Щербаков – 172,08

4. Вероника Шульпина – Глеб Солович – 163,02

5. Ольга Федорова – Павел Драко – 159,17

6. Ксения Краусова – Даниил Корочкин – 158,46

7. Елизавета Кириллова – Илья Карпов – 145,93

Произвольный танец 

1. Елизавета Шичина – Павел Дрозд – 112,91

2. Софья Тютюнина – Матвей Грачев – 112,38

3. Таисия Линчевская – Дмитрий Щербаков – 106,28

4. Вероника Шульпина – Глеб Солович – 101,43

5. Ольга Федорова – Павел Драко – 98,29

6. Ксения Краусова – Даниил Корочкин – 97,58

7. Елизавета Кириллова – Илья Карпов – 89,44

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
logoсборная России
результаты
танцы на льду
logoПавел Дрозд
Илья Карпов
logoСофья Тютюнина
Елизавета Шичина
Елизавета Кириллова
Таисия Линчевская
Матвей Грачев
Павел Драко
Дмитрий Щербаков
Ксения Краусова
Даниил Корочкин
Вероника Шульпина
Глеб Солович
Ольга Федорова
Всероссийские соревнования «Посвященные государственности Удмуртии»
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Загитова показала образ в белом корсете, мини-юбке и черном белье
723 минуты назадВидео
Татьяна Навка: «Мне бы хотелось, чтобы в Индии в каждом городе были ледовые площадки, где дети могли бы заниматься фигурным катанием»
1146 минут назад
Trophy Métropole Nice Côte d’Azur. Рид и Амбрулевичюс лидируют после ритм-танца, Грин и Парсонс – 2-е, Пэйт и Бай – 3-и
1сегодня, 17:58
Гран-при США. Миура и Кихара, Метелкина и Берулава, Павлова и Святченко, Ефимова и Митрофанов покажут короткие программы
3сегодня, 16:32
Гран-при США. Левито, Лин-Грейси, Хигучи, Ватанабе, Теннелл, Пинзарроне выступят с короткими программами
12сегодня, 16:32
В Индии прошла премьера ледового шоу Навки «История любви Шахерезады»
7сегодня, 16:10
Дмитрий Алиев: «Состояние здоровья плавающее, но больше уходит в позитивную сторону. Очень много уделяем времени восстановлению ноги»
8сегодня, 16:02
Петр Гуменник: «На тренировках катаю пять четверных, но по итогу хорошо, если получается четыре»
8сегодня, 15:55
13-летняя Кира Моногарова перешла от Тутберидзе к Плющенко
102сегодня, 15:34
Татьяна Тарасова: «Не знаю, когда наше возвращение может произойти. Ждут ли нас там? Прям собрались и ждут — не надо говорить глупости»
17сегодня, 14:56
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при США. Малинин, Миура, Эгадзе, Аймо, Васильев, Каррильо выйдут на лед с короткими программами
1сегодня, 17:40
Гран-при США. Чок и Бейтс, Фир и Гибсон, Дэвис и Смолкин, Морозов и Чен покажут ритм-танцы
1сегодня, 17:27
Максим Траньков: «Чем больше людей занимается физкультурой и спортом, тем здоровее наша нация. Массовый спорт подпитывает спорт высоких достижений, и наоборот»
1сегодня, 11:23
Кубок Санкт-Петербурга. Миронова и Устенко снялись с произвольного танца, Абдуллина и Крылов одержали победу
6сегодня, 08:30
Татьяна Тарасова: «Мне понравилось комментировать вместе с Туктамышевой. Она знающая девочка, а главное – разбирается в фигурном катании»
3вчера, 14:02
Марк Кондратюк: «Четверной аксель я пробовал несколько раз, но не выкладывал – не видел смысла. Сальто на льду попросили не прыгать»
3вчера, 08:19
Загитова, Энберт, Нагорный, Егорян, Саитов и Ромашина проведут зарядки в школах Уфы
2вчера, 07:45
Соколова о выборе музыки для ритм-танца Мироновой и Устенко: «Камерленго предложил Стиви Уандера, но он не так привычен для русской аудитории»
315 октября, 13:05
Ирина Роднина: «Знакома с результатами Позднякова в спорте. С его работой на посту главы ОКР знакома меньше»
515 октября, 12:10
Мама Костылевой: «Баллы колченогой, некатающейся спортсменки в размере больше восьмерки смешны»
21615 октября, 08:54