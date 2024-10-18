Соревнования «Посвященные государственности Удмуртии». Шичина и Дрозд победили, Тютюнина и Грачев – 2-е, Линчевская и Щербаков – 3-и

Шичина и Дрозд победили в танцах на льду на Всероссийских соревнованиях в Ижевске.

Всероссийские соревнования «Посвященные государственности Удмуртии» Ижевск Танцы на льду Итоговое положение 1. Елизавета Шичина – Павел Дрозд – 185,62 2. Софья Тютюнина – Матвей Грачев – 184,87 3. Таисия Линчевская – Дмитрий Щербаков – 172,08 4. Вероника Шульпина – Глеб Солович – 163,02 5. Ольга Федорова – Павел Драко – 159,17 6. Ксения Краусова – Даниил Корочкин – 158,46 7. Елизавета Кириллова – Илья Карпов – 145,93 Произвольный танец 1. Елизавета Шичина – Павел Дрозд – 112,91 2. Софья Тютюнина – Матвей Грачев – 112,38 3. Таисия Линчевская – Дмитрий Щербаков – 106,28 4. Вероника Шульпина – Глеб Солович – 101,43 5. Ольга Федорова – Павел Драко – 98,29 6. Ксения Краусова – Даниил Корочкин – 97,58 7. Елизавета Кириллова – Илья Карпов – 89,44