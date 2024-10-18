Соревнования «Посвященные государственности Удмуртии». Шичина и Дрозд победили, Тютюнина и Грачев – 2-е, Линчевская и Щербаков – 3-и
Шичина и Дрозд победили в танцах на льду на Всероссийских соревнованиях в Ижевске.
Всероссийские соревнования «Посвященные государственности Удмуртии»
Ижевск
Танцы на льду
Итоговое положение
1. Елизавета Шичина – Павел Дрозд – 185,62
2. Софья Тютюнина – Матвей Грачев – 184,87
3. Таисия Линчевская – Дмитрий Щербаков – 172,08
4. Вероника Шульпина – Глеб Солович – 163,02
5. Ольга Федорова – Павел Драко – 159,17
6. Ксения Краусова – Даниил Корочкин – 158,46
7. Елизавета Кириллова – Илья Карпов – 145,93
Произвольный танец
1. Елизавета Шичина – Павел Дрозд – 112,91
2. Софья Тютюнина – Матвей Грачев – 112,38
3. Таисия Линчевская – Дмитрий Щербаков – 106,28
4. Вероника Шульпина – Глеб Солович – 101,43
5. Ольга Федорова – Павел Драко – 98,29
6. Ксения Краусова – Даниил Корочкин – 97,58
7. Елизавета Кириллова – Илья Карпов – 89,44
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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