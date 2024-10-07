Николай Морошкин: «Фигурное катание в некоторых дисциплинах становится сильнее, чем было. Наши мужчины расцветают, у них хватает конкуренции»

Хореограф Николай Морошкин считает, что конкуренция внутри страны выросла.

В марте 2022 года Международный союз конькобежцев отстранил российских спортсменов от соревнований под своей эгидой.

«Надеемся на лучшее и всегда готовы к худшему. Конечно, очень хотелось бы, чтобы наши спортсмены соревновались на международной арене.

Мы продолжаем нашу работу, сконцентрированы здесь и очень рады, что внутри нашей страны есть хорошая конкуренция. Я вижу, что фигурное катание в некоторых дисциплинах становится сильнее, чем было.

Например, наши мужчины расцветают, у них хватает конкуренции, и это очень радостно», — сказал Морошкин.