Николай Морошкин: «Фигурное катание в некоторых дисциплинах становится сильнее, чем было. Наши мужчины расцветают, у них хватает конкуренции»
Хореограф Николай Морошкин считает, что конкуренция внутри страны выросла.
В марте 2022 года Международный союз конькобежцев отстранил российских спортсменов от соревнований под своей эгидой.
«Надеемся на лучшее и всегда готовы к худшему. Конечно, очень хотелось бы, чтобы наши спортсмены соревновались на международной арене.
Мы продолжаем нашу работу, сконцентрированы здесь и очень рады, что внутри нашей страны есть хорошая конкуренция. Я вижу, что фигурное катание в некоторых дисциплинах становится сильнее, чем было.
Например, наши мужчины расцветают, у них хватает конкуренции, и это очень радостно», — сказал Морошкин.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
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