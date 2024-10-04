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Елизавета Куликова: «Рада, что мне поставили 70 баллов. Прокат был гораздо лучше, чем на чемпионате Москвы»

Фигуристка Елизавета Куликова довольна прокатом короткой на Мемориале Панина.

Куликова набрала 70,25 балла и занимает текущее второе место. На этой неделе она также выступила на чемпионате Москвы.

– Довольна своим прокатом?

– Очень довольна. Рада, что мне поставили 70 баллов. Прокат был гораздо лучше, чем на недавнем чемпионате Москвы, поэтому я довольна.

– Каково катать несколько стартовых за неделю, когда буквально один день перерыва?

– Думала, будет сложнее. Морально мне сейчас легче. До стартов думаешь: «А о чем волноваться?» (смеется).

– Физически не тяжело?

– Нет, нормально. Потерпеть можно.

– Кто решил выбрать музыку? Нравится она?

– Тренер сказал, я не отказалась. Мне нравится песня, постановка. Ставили недолго. Достаточно быстро, – сказала Куликова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoсборная России
женское катание
Мемориал Панина
logoЕлизавета Куликова
Чемпионат Москвы
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