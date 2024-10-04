Елизавета Куликова: «Рада, что мне поставили 70 баллов. Прокат был гораздо лучше, чем на чемпионате Москвы»
Фигуристка Елизавета Куликова довольна прокатом короткой на Мемориале Панина.
Куликова набрала 70,25 балла и занимает текущее второе место. На этой неделе она также выступила на чемпионате Москвы.
– Довольна своим прокатом?
– Очень довольна. Рада, что мне поставили 70 баллов. Прокат был гораздо лучше, чем на недавнем чемпионате Москвы, поэтому я довольна.
– Каково катать несколько стартовых за неделю, когда буквально один день перерыва?
– Думала, будет сложнее. Морально мне сейчас легче. До стартов думаешь: «А о чем волноваться?» (смеется).
– Физически не тяжело?
– Нет, нормально. Потерпеть можно.
– Кто решил выбрать музыку? Нравится она?
– Тренер сказал, я не отказалась. Мне нравится песня, постановка. Ставили недолго. Достаточно быстро, – сказала Куликова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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