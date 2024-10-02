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Козловский о судействе на Олимпиаде-2022: «Приехали мы третьей парой. Видимо, сыграл этот фактор, который дал возможность ставить нам такие оценки»

Козловский считает, что на судейство на Олимпиаде мог повлиять статус пар.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский на Играх-2022 в Пекине заняли четвертое место. Победили китайцы Вэньцзинь Суй и Цун Хань, серебро завоевали Евгения Тарасова и Дмитрий Морозов, бронзу – Анастасия Мишина и Александр Галлямов. 

«Четвертое место Олимпиады – для нас это был провал. Было очень печально, было очень грустно, но мне лично удалось это перенести достаточно легко. Потому что после короткой программы я уже понимал, что в тройке мы не будем при условии, что другие спортсмены, которые были выше нас, не начнут допускать грубые ошибки.

Олимпиада развивалась очень специфически, когда мы находились в Пекине. Потому что по ходу мы начали узнавать определенные сюрпризы, получать определенную информацию, которая противоречила той, которая была у нас до этого. Например, нам техбригада, которая судит нас на чемпионате мира в Стокгольме и вообще весь сезон, всю карьеру, ставит нам поддержку четвертого уровня по ходу всего сезона. А когда мы приезжаем на Олимпийские игры, мы узнаем, что эта же поддержка почему-то у нас стала третьего уровня.

Я не знаю, кого в этом контексте винить, но все-таки, наверное, присутствует позиция третьей пары. Приехали мы на Олимпиаду третьей парой, поскольку после чемпионата Европы, который предшествовал Играм, мы находились на третьей позиции в стране. Видимо, сыграл именно этот фактор, который дал возможность ставить нам такие оценки. Важно сказать, что по нашим прокатам мы заняли свое место.

То, как мы выступили, как выступили все наши основные конкуренты из России и Китая… мы заняли свое место. Потому что ребята прокатались чисто, за исключением китайцев – только они допустили грубую ошибку и выиграли. Здесь важно сказать, что я все-таки считаю, что олимпийские чемпионы – это Тарасова и Морозов.

Расскажу интересную историю: предолимпийский чемпионат Европы, мы прекрасно готовы. Я понимаю, что тренировки у нас получаются. Короткая программа, мы выступали последними из российских дуэтов. Я уверен, я заряжен.

Начинаем катать программу, все как отрабатывали, как репетировали – с эмоциями, со страстью. Первый элемент – я выезжаю прекрасный сальхов, смотрю – Саша стоит. И краем уха слышу какие-то вяленькие аплодисменты. Саша уверенно едет на коньке, я думаю, что все классно.

Едем дальше – подкрутку делаем, выброс делаем, поддержку делаем. Еду на дорожке, думаю: давай Дима, выпусти все эмоции. Делаем вращение, встаю в финальную позу, откидываю руку, думаю: какие мы молодцы! И в этот момент Саша мне на ухо говорит: я сделала двойной сальхов. У меня просто провал. Я понимаю, что все наши конкуренты выступили чисто, Саша откатала с двойным сальховом. И я понимаю: все. И зачем мы так гениально выступали на чемпионате России?

В карьере фигуриста очень многие аспекты решает конкретный момент. И вот этот момент был очень переломным. Вот на этом моменте уже началась та лавина, которая привела к четвертому место Олимпийских Игр», – сказал Козловский в подкасте Максима Транькова «Произвольная программа»

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
logoсборная России
logoОлимпиада-2022
пары
logoАлександра Бойкова
logoДмитрий Козловский
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