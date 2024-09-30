Мама Парсеговой: «Помимо контракта с академией Плющенко, был контракт со спонсором. Что его признают недействительным – таких у меня не было вариантов»

Мама фигуристки Арины Парсеговой рассказала о ситуации со спонсором в академии «Ангелы Плющенко».

В мае 2023 года Парсегова ушла из академии Евгения Плющенко в группу Этери Тутберидзе. После этого «Ангелы» подали в суд из-за невыполнения условий договора со стороны спортсменки.

Никулинский районный суд постановил взыскать по иску 1,8 млн рублей с ответчика – Наталии Парсеговой.

«У нас была позиция отстоять свою правду. Ситуация было несколько иной, а не такой, как ее представляет сторона истца. То есть помимо контракта с «Академией Плющенко» был контракт со спонсором.

Спонсор ежемесячно все оплачивал переводом денежных средств, даже больше, чем требовалось. Что в итоге ситуация повернется таким образом и контракт со спонсором признают недействительным – таких у меня не было вариантов.

Спонсор требовал в контракте популяризацию бренда, съемки. Должны были привлекаться Аринины соцсети, она должна была принимать участие в съемках. Ее изображением пользовались на маркетплейсах, на всяких там сайтах. Она использовалась для рекламы.

В спонсорском договоре было сказано, что должна быть постоянная благодарность и упоминания спонсора, если какие-то места занимаются. И должна быть реклама, отметки. Юристы спонсора это контролировали – если не было отметки, то они нам писали», – рассказала Парсегова в ток-шоу «Фетисов» на телеканале «Звезда».

Мама Парсеговой о суде с академией Плющенко: «Дочь использовали бесплатной моделью, она не получила ни копейки. Зарплату у ребенка забрали»

Рудковская – Парсеговой: «Вы неблагодарная мама. В то, в чем вы сейчас плаваете, вы сами окунули и свою дочь, и два тренерских штаба, и федерацию»