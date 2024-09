Дэвис и Смолкин в новой произвольной программе будут выступать под песни Led Zeppelin и Бет Харт

Стала известна музыка для программ Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в новом сезоне.

Дэвис и Смолкин выступают в танцах на льду за сборную Грузии.

В короткой программе дуэт будет кататься под песни Sheila «Lady Marmalade», Патти Лабелль «Music Is My Way of Life», Girl’s Generation «Lady Marmalade».

Произвольная программа поставлена под песни Led Zeppelin «Kashmir» и «Black Dog», Бет Харт «The Rain Song», а также кавер-версию «Kashmir» от Bond.