Дэвис и Смолкин в новой произвольной программе будут выступать под песни Led Zeppelin и Бет Харт
Стала известна музыка для программ Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в новом сезоне.
Дэвис и Смолкин выступают в танцах на льду за сборную Грузии.
В короткой программе дуэт будет кататься под песни Sheila «Lady Marmalade», Патти Лабелль «Music Is My Way of Life», Girl’s Generation «Lady Marmalade».
Произвольная программа поставлена под песни Led Zeppelin «Kashmir» и «Black Dog», Бет Харт «The Rain Song», а также кавер-версию «Kashmir» от Bond.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ISU
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