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Дэвис и Смолкин в новой произвольной программе будут выступать под песни Led Zeppelin и Бет Харт

Стала известна музыка для программ Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в новом сезоне.

Дэвис и Смолкин выступают в танцах на льду за сборную Грузии.

В короткой программе дуэт будет кататься под песни Sheila «Lady Marmalade», Патти Лабелль «Music Is My Way of Life», Girl’s Generation «Lady Marmalade».

Произвольная программа поставлена под песни Led Zeppelin «Kashmir» и «Black Dog», Бет Харт «The Rain Song», а также кавер-версию «Kashmir» от Bond.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ISU
танцы на льду
сборная Грузии
logoДиана Дэвис
logoГлеб Смолкин
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