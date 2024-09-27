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Александр Галлямов: «Вес Мишиной я не чувствую, когда исполняю поддержки. Там все делается не за счет силы, а за счет техники»

Фигуристы Мишина и Галлямов рассказали, как следят за весом.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступают в парном катании.

– Кто вам готовит дома?

Мишина: Я умею и люблю готовить. Раньше любила делать десерты, сейчас это большей частью мясо и овощи. Часто готовлю на всю семью.

Галлямов: Я тоже могу что-то соорудить сам. Иногда мама или бабушка готовят еду сразу на несколько дней, я загружаю все это в холодильник и этим обедаю, либо ужинаю. Между тренировками можно перекусить на катке. Ну и просто заказать еду за бонусы в доставке. Не фастфуд, конечно.

– Да ладно! Хотите сказать, что никогда пиццу и бургеры не заказывали?

Галлямов: Нет, я могу заказать что угодно, вообще без проблем, но иногда просто понимаешь, глядя на весы, что сегодня только салат.

– Вы так быстро поправляетесь?

Галлямов: Могу быстро поправиться, но и быстро похудеть. В последний раз за пять дней болезни набрал 3,5 кг. Пришлось экстренно сбрасывать. Выйти в таком виде на лед было бы немыслимо.

– Кстати, чей лишний вес в паре наиболее критичен: партнера или партнерши?

Галлямов: Настин вес я, как правило, не чувствую, когда исполняю поддержки. Там все делается не за счет силы, а за счет техники, поэтому пара-тройка килограммов вообще не играют роли. Гораздо тяжелее исполнять те же самые поддержки, когда мы работаем не на льду, а в зале.

Просто если я сам теряю больше веса, чем нужно, прыгать бывает очень легко, а вот делать подкрутки и поддержки становится гораздо сложнее. Теряются привычные ощущения. Так что вес – это такая палка о двух концах. Для парника скорее важна золотая середина, которую он должен сам для себя определить.

Другой вопрос, что костюмы у нас не оверсайз. Если я начну слишком много есть, мои бока станут видны всем.

– Настя, когда начинался пубертат, не было соблазна прибегнуть к каким-то быстрым, но не очень здоровым методам, которые очень популярны в тех видах спорта, где приходится жестко держать вес?

Мишина: К совсем жестким – нет. Конечно, были разные глупости типа обернуть себя пленкой и идти бегать. Или совсем не пить воду.

Сейчас я слежу за своим весом постоянно, стараюсь к соревнованиям немножко сбрасывать, чтобы чувствовать себя легче. Но не сказала бы, что у меня есть какой-то идеальный соревновательный вес. Для меня первостепенна физическая форма и то, насколько готовы мышцы. Если они резкие, значит, все в порядке.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: RT
logoсборная России
пары
logoАнастасия Мишина
logoАлександр Галлямов
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